Ставрополь, 26 октября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров перенес COVID-19. Он переболел легко, потому что ранее привился, сообщил глава субъекта РФ 26 октября в ходе «прямого эфира» с жителями края.

Gubernator.stavkray.ru Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

По словам Владимирова, в течение шести дней он отказался от всяких контактов, заперся с семьей дома и работал в удаленном режиме. Он отметил, что болел бессимптомно, хотя, по описаниям губернатора, симптомы новой опасной инфекции у него как раз были — потеря обоняния и вкуса.

«Я болел коронавирусом ровно шесть дней. Запах сейчас не чувствую, вкуса тоже пока не чувствую. Надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев восстановится. Совершенно бессимптомно. Заперся вместе с семьей дома и фактически просидел дома, работал в удаленном режиме, по видеосвязи», — заявил губернатор.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья сообщал, что дважды прививался. Первый раз прививку от коронавируса он сделал в предновогодние дни 2020 года. Второй раз Владимиров привился в июне 2021 года, сообщив при этом, что у него снизились титры антител, в связи с чем он решил ревакцинироваться.

Читайте также: Глава Ставрополья второй раз за полгода сделал прививку от коронавируса