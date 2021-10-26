Белград, 26 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии зарегистрировано 7840 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Сербии 26 октября на сайте covid19.rs.

(сс) Intermedichbo — Milorad Dimic M.D Белград. Сербия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

По данным министерства, за последние сутки от COVID-19 умерли еще 63 пациента.

С 25 октября министерство здравоохранения контролирует соблюдение режима ковид-паспортов в ресторанах и кафе. По словам помощника министра здравоохранения Горана Стаменковича, нарушения пока не выявлены, а многие рестораны и клубы по собственному желанию закрываются в 22 часа, так как в соответствии с решением национального штаба по борьбе с эпидемией после этого времени все гости подобных заведений должны иметь ковид-паспорт, зарегистрированный на сайте госуслуг.

Напомним, что с начала эпидемии коронавирусом в Сербии переболело более 1 100 000 граждан.