Москва, 26 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В российских регионах развёрнуто более 290 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В регионах развернуто 292 тысячи коек — это на 6% больше, чем неделей ранее. Более 65% перепрофилированных коек оснащены кислородом», — сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава добавил, что в медицинских учреждениях произведена оптимизация системы размещения пациентов с COVID-19, что позволяет оперативно оказывать помощь наиболее тяжело больным.

Напомним, ранее Михаил Мурашко сообщил, что в России на сегодняшний день госпитализированы более 268 тысяч пациентов с коронавирусом, 11% из которых находятся в тяжёлом состоянии.