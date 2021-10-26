Москва, , 17:42 — REGNUM В России на сегодняшний день госпитализированы более 268 тысяч пациентов с коронавирусом, 11% из которых находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил 26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня госпитализированы 268,5 тысячи человек, прирост за неделю составил 5,3%. В структуре госпитализированных 11% пациентов — в тяжёлом состоянии», — сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава отметил, что наиболее тяжело переносят коронавирус граждане, не прошедшие вакцинацию и имеющие хронические заболевания.

Напомним, ранее Михаил Мурашко сообщил, что на всей территории России работает более 15 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса.

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