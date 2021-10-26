Вашингтон, 26 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. В штате Мэн, США, медицинские работники обратились в Верховный суд с просьбой отменить закон об обязательной вакцинации по религиозным убеждениям, сообщает 26 октября CNN.

(сс) Elvert Barnes Демонстрация против вакцинации в США

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Они утверждают, что принудительная вакцинация нарушает право на свободу вероисповедания.

Издание отмечает, что дело в штате Мэн может разрешиться в сторону медицинского персонала, потому что они используют религию в качестве главного аргумента.

Ранее власти США начали избавляться от невакцинированных учителей государственных школ, а Верховный суд США отверг иск преподавателей, которые заявили, что закон об обязательной вакцинации нарушает права человека.