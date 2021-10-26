Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Введенный на федеральном уровне режим нерабочих дней при продолжении работы пунктов вакцинации от коронавируса позволит сделать прививку тем, кто еще не успел вакцинироваться. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «Россия-24».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи у больницы Святого Георгия в Петербурге

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"Все пришли к единому выводу: вакцинация сегодня — единственный полноценный способ защититься от тяжелой болезни, выработать коллективный иммунитет. Мы даем возможность людям в нерабочие дни пойти не в ресторан или в магазины, а на прививочный пункт», — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Беглов также отметил, что жесткие ограничения, вводимые в Петербурге с 30 октября, носят вынужденный характер.

«Органы государственной власти для сохранения жизни и здоровья граждан вынуждены вводить дополнительные ограничительные меры! Прошу всех противников вакцинации подумать об этом», — сказал Беглов.

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Он рассказал о том, к чему приводит массовое вынужденное перепрофилирование многопрофильных стационаров на лечение коронавирусной инфекции. Так, за полтора года работы в таком качестве в больнице Святого Георгия отменили порядка 20 тысяч операций, плановую помощь в стационаре не получили почти 7 тысяч человек.

«Нужно понимать, что каждая «новая» койка в «красной зоне» — это не оказанная вовремя плановая помощь», — заявил Александр Беглов.

Губернатор также напомнил, что полный перечень вводимых в городе ограничений опубликован на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.