Подгорица, 26 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Черногорию 27 октября поступит партия в 100 тысяч доз вакцины от китайского производителя Sinovaс, подаренных стране Турцией, сообщает минздрав Черногории.

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«Это ценное пожертвование является результатом соглашения между министром здравоохранения Еленой Боровинич Бойович и ее турецким коллегой Фахретином Коджа на встрече в Анкаре в рамках недавнего официального визита правительственной делегации Черногории в Турцию», — говорится в заявлении. «Доставку вакцин в аэропорту Подгорицы будут сопровождать министр Елена Боровинич Бойович, генеральный директор управления цифрового здравоохранения Александр Секулич и посол Турции в Черногории Сонгуль Озан», — говорится в заявлении.