Москва, 26 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена во всех российских регионах. Об этом сообщила 26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами приняты постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц во всех 85 субъектах Федерации», — сказала она на совещании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула необходимости дальнейшей вакцинации населения от коронавируса с целью противодействия его распространению.