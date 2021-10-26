Волгоград, 26 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Волгоградской области 26 октября впервые выявлено 404 носителя коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. Выписаны после выздоровления ещё 308 пациентов, скончались от осложнений 28 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 101 863 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 89 933 человека. В летальной статистике данные о 3 411 пациентах.

В стационарах и амбулаторных условиях получают медпомощь 8 519 жителей региона.