Москва, , 16:48 — REGNUM Штабы общероссийский акции «Мы вместе» возобновили работу по помощи людям из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы, волонтерское движение «Мы вместе», поможем пожилым, многодетным семьям, службам крови, бездомным, социальным учреждениям, больницам и поликлиникам поможет так же, как и помогали всегда», — сказал Метелев в ходе заседания Госдумы.

Почти в 900 медучреждениях работают волонтеры-медики, включая «красные зоны», 16 тыс. человек помогают в организации вакцинации населения, отметил он.

Он предостерег от политизации темы и призвал парламентариев вне зависимости от фракционной принадлежности также помочь в объявленные нерабочими дни.

«Хочу призвать вас принять активное участие в работе волонтерских штабов «Мы вместе» в регионах и оказать посильную помощь. Она может быть любой», — заявил Метелев.

Отнести продукты пожилым, принести воду, кофе, сладости морально уставшим круглосуточно работающим медикам, сдать кровь в донорской службе, обзвонить прошедших вакцинацию пожилых людей, чтобы узнать о состоянии их здоровья, — вот несколько примеров помощи.

«Впереди региональная неделя и каждый из нас может быть полезен общему делу, тем более, ваш ресурс, ваше влияние в регионах очень востребованы», — говорит парламентарий.

В частности, депутаты Госдумы в Ставропольском крае могут помочь машинами для помощи в доставке жизненно необходимых лекарств пожилым людям в отдаленные районы, в Воронежской области нужны топливные карты на бензин автоволонтерам, которые доставляют врачей к пациентам на дом, в Курской области для работы в колл-центр нужна мобильна связь, привел примеры Метелев.

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