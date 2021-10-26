Приштина, Сербия, 26 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Косово 26 октября в результате исследования 2072 образцов выявлены 20 носителей коронавируса, признан излечившимся 31 человек, летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Адам Стефанович. Бой на Косове. 1870

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Всего в Косово с начала пандемии выявлено 160 599 случаев заражения, не считая сербское население края, 157 256 пациентов излечились, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения вновь снижается и составляет 427. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 707 296 человек.