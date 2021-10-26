Таллин, 26 октября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Прежде чем обвинять в переполненности больниц Эстонии ковид-больными противников вакцинации, следует признать критическое недофинансирование национального здравоохранения. Об этом известный публицист русской Эстонии, глава портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Nikatv.ru В больнице

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Так он прокомментировал предложение таллинского хирурга-онколога Владимира Афанасьева ввести дополнительный налог на тех, кто не сделал прививку от коронавируса. По мнению врача, именно из-за них люди лишаются планового лечения.

«Доктор, люди у нас и без ковида не могли попасть к врачу, потому что на медицину в Эстонии выделяется слишком мало денег. И как быть с тем, что 30 с лишним процентов ковидных пациентов у нас — те, кто прошёл полный курс вакцинации?», — задается вопросом эстонский публицист.

По состоянию на утро 26 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 516 человек. Из них 253 человека (70%) не были вакцинированы, у 109 человек (30%) курс вакцинации завершен.

В течение предыдущих суток были проанализированы 5 957 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1 282. Среди новых заразившихся 821 человек не был вакцинирован и 461 человек полностью прошел курс вакцинации.

За сутки введены 1 728 доз вакцины, из них первичных доз — 1 103. В общей сложности введено 1 433 426 доз. Полный курс вакцинации прошли 56,4% населения Эстонии.