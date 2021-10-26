Москва, 26 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Убийство бывшего заместителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрея Новосельцева в Новой Москве может быть связано с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщает 26 октября РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным телеканала, следствие полагает, что с Новосельцевым могли расправиться из мести. Ещё одна версия произошедшего — ограбление. Возле тела убитого нашли пустой кошелёк.

Отмечено, что в соседнем доме живут мигранты, их проверяют правоохранители. Смерть Новосельцева наступила около двух суток назад.

Предположительно, злоумышленники попали в дом к полковнику МВД через забор. Вероятно, он оказал нападавшим сопротивление, на это указывают следы крови в разных комнатах.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего замглавы управления МВД Новосельцева нашли мёртвым в бане в Новой Москве. На теле присутствуют следы насильственной смерти.

Читайте также: В Москве убили бывшего замглавы управления МВД России