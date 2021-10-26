Москва, , 15:24 — REGNUM Бывшего заместителя начальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Алексея Новосельцева убили на территории Новой Москвы. Об этом 26 октября сообщает телеграм-канал «112».

Высокопоставленного офицера 1953 года рождения нашли мёртвым в помещении бани на частном участке в садовом товариществе «Родник-1». На теле мужчины имеются колото-резаные раны. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным «Московского комсомольца», 23 октября Новосельцев заходил в гости к своей дочери, проживающей на соседней улице. Пообщавшись с родственниками, пошел к себе на участок, после этого ему долгое время никто не мог дозвониться.

25 октября около 16:30 тело офицера обнаружила его дочь.