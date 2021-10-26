Ереван, 26 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Руководство минобороны Армении не отдавало распоряжений об обязательной вакцинации среди военнослужащих. Об этом 26 октября в пресс-службе военного ведомства сообщили изданию Aurora news.

Армения

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

В министерстве прокомментировали заявление адвоката Айарпи Саркисян, которая в Facebook заявила, что в одной из воинских частей непривитым военнослужащим приказали увольняться из вооружённых сил.

«Предписания об обязательной вакцинации нет. В то же время в вооруженных силах отмечается значительно более высокий уровень вакцинации по сравнению с гражданским населением», — сказали в пресс-службе журналистам.

Саркисян в ответ на это написала в Facebook, что в случае отсутствия приказа об обязательной вакцинации требует от минобороны «прямо сейчас сообщить командирам воинских частей о том, что такого приказа не существует».

Стоит отметить, что Саркисян в последние годы занимается военными уголовными делами и защищает права военнослужащих.