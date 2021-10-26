Москва, , 15:09 — REGNUM Для эпидемий, связанных с новыми вирусами, даже в современных условиях типична длительность в несколько лет. Об этом 26 октября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

Коронавирус

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«Любая эпидемия рано или поздно кончается. Вопрос только — какой ценой. Серьёзные российские эпидемиологи, люди, которые занимались эпидемиями всю жизнь, начиная уже с XIX века идёт школа, никаких оптимистичных прогнозов про полгода не говорили», — заявил Лисицын.

«Более того, даже опыт пандемии, которая была последняя, пандемия гонконгского гриппа 1968−1970 года, как бы намекает, что даже тогда, при вакцинации, при немыслимых для современной ситуации карантинных мерах, понадобилось три года, а не полгода», — указал он.

22 октября Агентство по здравоохранению Великобритании опубликовало отчёт о штаммах коронавируса, в котором утверждается, что новый штамм AY.4.2, предположительно распространяется быстрее, чем дельта.