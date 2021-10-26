Москва, 26 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Возникновение новых штаммов коронавируса, начиная с дельты, пока не потребовало дополнительных модификаций в первую дозу вакцины «Спутник V» и вакцину «Спутник-лайт». Об этом 26 октября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

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«Это занимает время, без проверки мы не имеем права менять регламент производства вакцины», — заявил Лисицын.

«Бустерные вакцины, которые должны появляться при экстренной вакцинации, если будет экстренная вспышка — они разработаны. Для дельты таковая не понадобилась, и для этого субштамма… это не штамм, это субштамм, одна из 50 разновидностей дельты — бустерной вакцины аварийной тоже не требуется», — указал он.

22 октября Агентство по здравоохранению Великобритании опубликовало отчёт о штаммах коронавируса, в котором утверждается, что новый штамм AY.4.2, предположительно распространяется быстрее, чем дельта.