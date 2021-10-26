Москва, 26 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Чукотка, Ханты-Мансийск и Мордовия входят в число регионов с наиболее высокими темпами вакцинации от COVID-19. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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Наиболее высокие темпы вакцинации на 100 тысяч населения, по его словам, фиксируются в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия.

Наиболее низкие темы привитых от COVID-19 и их удельный вес наблюдается, в частности, в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Ингушетии, Камчатском крае и ряде других.