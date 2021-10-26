Москва, 26 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Среди всего числа госпитализированных с COVID-19 11% — это пациенты в тяжёлом состоянии. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«Сегодня госпитализировано пациентов 288,5 тысяч, прирост за неделю составил 5,3%. В структуре госпитализированных 11% пациентов — это пациенты в тяжёлом состоянии», — сказал Мурашко.

По его словам, у непривитых пациентов COVID-19 протекает тяжелее, особенно при наличии у них гипертонии, ожирения и сахарного диабета.