«Абсолютно правильное решение» — об эпидемии и полномочиях регионов
Москва, 26 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В России разделение ответственности между уровнями власти в связи с эпидемией коронавируса выстроена оптимальным образом. Об этом 26 октября заявил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».
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"Мы должны думать о нашей экономике. Безусловно, все эти ограничительные меры — удар по нашей экономике. И здесь нужно золотую середину найти. Безусловно, приоритетом должна быть жизнь и здоровье наших людей», — заявил Хубезов.
«Здесь абсолютно правильно сделано — это всё должны решать регионы. Никто лучше региона не знает, какая ситуация складывается у них. Если кому-то понадобится продлевать эти «выходные», то, безусловно, они это сделают», — указал он.