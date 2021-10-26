Москва, 26 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся напряжённой, заявил 26 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

«Ситуация в Москве остаётся напряжённой. За неделю количество выявленных заболеваний увеличилось на 14%, количество госпитализаций — на 10%», — заявил он.

Собянин уточнил, что рост заболеваний COVID-19 серьёзный.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение на территории Москвы связанного с пандемией коронавируса локдауна не планируется