Москва, 26 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Две недели нерабочих дней со строгими противоэпидемическими мерами — оптимальный срок для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом 26 октября заявил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

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"Оптимальный срок, конечно — две недели. Это идеальный срок, чтобы разорвать цепочки», — заявил Хубезов.

«Но в то же время мы должны думать о нашей экономике. Безусловно, все эти ограничительные меры — удар по нашей экономике. И здесь нужно золотую середину найти. Безусловно, приоритетом должна быть жизнь и здоровье наших людей», — указал он.