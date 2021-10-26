Москва, 26 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. На закупку лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией правительство России выделило 4 млрд рублей, сообщил 26 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Препараты предназначены для тех заболевших, которым оказывается лечение в больнице.

«Будет приобретено не менее полумиллиона флаконов противовирусных препаратов, чтобы в стационарах было в наличии необходимое лекарство», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр отметил, что лекарственные препараты особенно нужны пациентам в первые дни лечения.