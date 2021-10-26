Москва, 26 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Контрольные меры на фоне эпидемии коронавируса должны быть грамотно организованы. Об этом 26 октября заявил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья («Единая Россия») Дмитрий Хубезов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Вот эти все мероприятия, в чём основная цель QR-кодов? Ну да, частично они ограничивают посещение общепитов, ресторанов, но основная цель — это, безусловно, способствовать вакцинации. Это одна из комплексных мер», — заявил Хубезов.

«Самое главное здесь, и это уже ложится на наши власти — это правильно организовать все эти вещи. Понятно, что ограничения вводятся, но самое главное, чтобы эти ограничения не провоцировали сами по себе скопления людей. Вот это тоже очень важно сделать, и это нужно отработать на всех уровнях власти», — указал он.