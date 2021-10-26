Москва, 26 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Темпы заболеваемости COVID-19 немного снизились по России из-за принятых в регионах ограничительных мер. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«По активным случаям последнюю неделю мы видим, что темпы прироста заболеваемости благодаря уже введенным в ряде субъектов РФ ограничительным мероприятиям несколько снизились», — сказал Мурашко.

По словам министра, если раньше прирост больных составлял до 16% в неделю, то за последнюю неделю — в пределах 10−10,5%.