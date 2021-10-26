Ростов-на-Дону, 26 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. За последние сутки более шести тысяч жителей Ростовской области привились от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 627,16 тыс. человек (+ 587 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 579,48 тыс. человек (+ 6 404 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения.