Екатеринбург, 26 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. На Среднем Урале за сутки выявлено еще 653 случая заражения коронавирусом. Из них 228 приходится на Екатеринбург, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Коронавирус

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Днём ранее в Свердловской области было зафиксировано 644 факта заражения. Это на 9 меньше нового суточного показателя.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 153 890 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 139 538 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции скончались 7318 человек.

Напомним, неделю с 30 октября по 7 ноября в регионе объявили нерабочей. Людей старше 65 лет отправили на самоизоляцию.