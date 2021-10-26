Екатеринбург, 26 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 30 смертельных исходов по причине коронавирусной инфекции, сообщает 26 октября региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 7318 жителей.

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В COVID-центрах области в тяжелом состоянии находятся 986 человек, из которых 477 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 9250 свердловчанин.

За сутки по выздоровлению были выписаны 447 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились 139 583 гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки в регионе коронавирусом заразились 653 человека.