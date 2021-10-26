Богота, 26 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Колумбии зарегистрировано 32 смерти и 1536 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

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Теперь число зарегистрированных случаев заражения составляет 4 992 586 с 6 марта 2020 года, когда была зарегистрирован первый случай инфекции.

Также общее число смертей в стране от COVID-19 с момента начала пандемии коронавируса достигло 127 099.