Джакарта, 26 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 611 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 26 октября в Индонезии выявлено 4 241 090 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки обороть коронавирус смогли 1141 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4 084 831 человек.

В период с 25 по 26 октября 2021 года от COVID-19 в Индонезии погибли 35 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 270 жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила миллион доз вакцины Sinovac от правительства Китая.