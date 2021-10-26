Белгород, 26 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Привиться от COVID-19 теперь можно в трёх школах Белгорода, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе администрации города.

Https://www.beladm.ru/ Вакцинация в школе

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Пункты вакцинации открыты с 8:00 до 19:00 в школах №№6, 17 и 31, в каждой обустроен отдельный вход. Прививку может поставить любой желающий без предварительной записи, достаточно иметь с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

«Первые два дня работы показали, население очень активно приходит. Вчера в 31-й школе было вакцинировано порядка 40 человек. Запрос на проведение как первичной вакцинации, так и ревакцинации стоит очень остро. Поэтому количество школ с вакцинальными пунктами будем увеличивать», — рассказала главный врач областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Татьяна Михайлова.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала прививочной кампании в регионе прошли полный курс иммунизации уже более 741 тысячи жителей.