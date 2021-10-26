Таллин, 26 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Взаимное неуважение жителями Эстонии друг друга является одной из основных проблем нынешнего процесса борьбы с эпидемией коронавируса и вакцинации. Об этом бывший министр иностранных дел и депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт написал на своей странице в социальной сети Facebook.

dfuhlert Вакцинация

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«Одна из основных причин, по которой у нас слишком низкий уровень вакцинации и почему многие люди не носят маски, например, в общественных местах, к сожалению, связана с уважением или, скорее, неуважением к другим людям», — считает он.

Обращаясь к противникам обязательной вакцинации и исполнения ковид-ограничений, Паэт заявил: «Даже если я не очень верю в смысл ношения маски, важным аргументом в пользу этого является уважение к другим. Для тех, кто боится вируса больше, чем я».

Он добавил, что это же касается и процесса вакцинации. «Хотя у вакцинированного человека во много раз меньше шансов серьезно заболеть и умереть, это также имеет дополнительную ценность для других людей. Вы подвергаете других людей меньшему потенциальному инфекционному давлению, меньшему эмоциональному давлению», — отметил европарламентарий.

Именно поэтому, считает Паэт, жители Эстонии должны уважать других людей и участвовать в вакцинации, «не говоря уже о снижении давления на больницы и, как следствие, на общество в целом».

«К сожалению, мы можем говорить о более сплоченном обществе и более успешной борьбе с вирусами только тогда, когда в повседневной жизни вырастет уважение к другому человеку. И это в первую очередь зависит от нас, а не от внешнего давления», — завершил свой комментарий известный эстонский политик.