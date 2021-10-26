Москва, 26 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Законопроект о продлении «дачной амнистии» Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября. Очередная амнистия — шестая.

ИА REGNUM Госдума

«Но есть еще истории, которые нужно решать, которые нужно регулировать», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Продлевается срок действия «дачной амнистии» еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. При этом парламентарии ведут переговоры с правительством РФ, чтобы сделать «дачную амнистию» бессрочной.

Кроме того, согласно поправкам, граждане РФ смогут легализовать дома, построенные до 14 мая 1998 года на участках, на которые у них нет документов.

Кроме того, инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство земельные участки, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться «дачной амнистией», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предлагаемым упрощенным механизмом оформления в собственность земельного участка и расположенного на нем жилого дома, построенного до мая 1998 года, смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. При этом наследник должен предоставить, среди прочих документов, свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.

Также законопроект решает проблему оформления домов с земельными участками в рабочих поселках.

Доказать свое имущественное право можно будет, в том числе предоставив оплаченные счета.

Документ не распространяет «дачную амнистию» на самострой, заверил Крашенинников.

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С момента вступления в силу «дачной амнистии» в 2006 году упрощенным порядком оформления прав на жилые и дачные (садовые) дома, объекты бытового назначения, земельные участки воспользовались 14 млн граждан.