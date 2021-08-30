Москва, , 11:24 — REGNUM Законопроект, направленный на расширение дачной амнистии, внес в Госдуму глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

Госдума © ИА REGNUM

Предлагается механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.

Нормы касаются жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года (то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ), которые расположены в границах населенного пункта на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления, с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом. Перечень таких документов определен законопроектом. Например, к заявлению может быть приложен документ о выделении земли организацией-работодателем; договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения; договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам; документы технической инвентаризации; выписка из похозяйственной книги; документ, подтверждающий факт регистрации гражданина в указанном доме до мая 1998 года.

Вместе с тем регионы будут вправе, исходя их местных условий, дополнительно определять документы, которые могут быть представлены гражданином в случае отсутствия у него указанных документов.

Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно на земельный участок и на жилой дом — по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего земельный участок.

Оплачивать пошлину не придется.

Предложенный законопроектом механизм схож с правилами оформления земельных участков в рамках «гаражной амнистии».

Наследники

Для этого прямо указывается, что предлагаемым упрощенным механизмом оформления в собственность земельного участка и расположенного на нем жилого дома, построенного до мая 1998 года, смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. При этом наследник должен предоставить, среди прочих документов, свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.

Помимо этого, законопроект предлагает принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавать правом собственности в силу закона. Причем независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли. Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года (то есть до вступления в силу Земельного кодекса РФ).

По сведениям Росреестра, всего в стране насчитывается не менее 200 тыс. таких земельных участков.

Согласно законопроекту, владельцу такого участка не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него (переоформления прав). Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее, уточнил Крашенинников.

Читайте также: В Госдуме предложили бессрочную «водную» амнистию