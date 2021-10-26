Москва, 26 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. На территории Москвы режим локдауна отсутствует как таковой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«В Москве нет и не планируется локдауна», — сказал Песков.

Ранее в Москве ввели режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.