Москва, 26 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Главы регионов вправе продлевать режим нерабочих дней вслед за общефедеральным периодом подобного рода. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Могут, конечно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил о действии особых полномочий регионов, и отметил, что в своём недавнем выступлении президент РФ Владимир Путин «призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия».

Песков при этом подчеркнул, что каждая ситуация «зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе».