Джакарта, 26 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отметил важность ускорения вакцинации против коронавируса в регионе, сообщает Kompas.

Страны АСЕАН

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В настоящее время уровень вакцинации в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) все еще на 10% ниже среднемирового.

«АСЕАН должна продолжать закупать вакцины, продолжать бороться с дискриминацией и политизацией вакцин и заявлять о важности равного доступа к вакцинам для всех», — заявил глава государства.

Индонезия хочет, чтобы Фонд реагирования АСЕАН на COVID-19 был преобразован в мощный региональный фонд здравоохранения.

По словам президента, АСЕАН призван стать региональным центром по производству медицинских устройств, диагностических средств, лекарств и вакцин. Это необходимо для обеспечения потребностей стран АСЕАН в случае чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Согласно прогнозам Азиатского банка развития на 2021 год, экономический рост АСЕАН в 2022 году достигнет 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии проведет саммит без присутствия лидера военной хунты МьянмыМин Аунг Хлаинга.

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