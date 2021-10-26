Нижний Новгород, 26 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки 39 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

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Накануне сообщалось о 42 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе — это максимальное число смертей за сутки с начала эпидемии.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7525 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 октября в регионе выявили 762 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 769 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 187 230 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 11 268 человек.

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