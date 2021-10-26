Нижний Новгород, 26 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 26 октября выявили 762 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 769 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 187 230 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

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За последние сутки выписаны 602 человека, всего выздоровели с начала пандемии 168 437 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 39 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 7525 человек. Накануне сообщалось о 42 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области — максимум за сутки с начала пандемии.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 11 268 человек.

Напомним, по состоянию на 25 октября в регионе проведено 3 999 730 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошел 12 801 нижегородец. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 483,2.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,05. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 25 октября остаются свободными 16% коек в ковид-центрах.