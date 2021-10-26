Москва, 26 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Снижение суточного прироста заражений коронавирусом зафиксировано в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как следует из опубликованной 26 октября статистики столичного оперштаба, за сутки в городе выявили 6074 случая заражения коронавирусом. Это существенно меньше, чем накануне. Тогда исследования подтвердили 7778 новых случаев.

Суммарное число подтверждённых тестированием заражений в столице достигло 1 780 781.