Ростов-на-Дону, 26 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтвердили 28 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 октября.

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Жертвами COVID-19 стали 19 женщин в возрасте от 50 до 86 лет и десять мужчин в возрасте от 51 года до 83 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

С начала эпидемии в Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 7 583 пациента.