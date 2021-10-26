Ростов-на-Дону, 26 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 599 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 октября. Это на семь случаев заражения меньше, чем накануне.

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Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ростове-на-Дону (198), Таганроге (28), Шахтах (27), Волгодонске (26), Новочеркасске (22), Азове (17), Новошахтинске (16), Каменске-Шахтинском (14) и Батайске (11). Более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 18% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получил 152 981 человек. Выздоровели 129 010 носителей инфекции.