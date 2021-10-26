Краснодар, 26 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 260 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 29 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 26 октября. Сутками ранее, 25 октября, сообщалось о 261 новом заболевшем.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре заразилось 59 человек, в Сочи — 29, в Апшеронском районе — 21, Ленинградском районе — 20, в Анапе — 18, в Армавире — 12, в Горячем Ключе — 11, в Красноармейском — 10. По восемь новых пациентов в Новороссийске и Лабинском районе, по семь — в Кореновском, Кущевском, Мостовском», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 80 165 человек, в том числе 5 586 детей. Выздоровели 57 961 человек, скончались 7174 человека. В больницах региона с COVID-19 в тяжёлом состоянии находятся 116 человек: 110 пациентов — на ИВЛ, шесть — на ЭКМО.