Тромсё, Норвегия, 26 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Многостороннее сотрудничество в сфере здравоохранения приобрело новое измерение в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 26 октября на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Очевидно, что борьба с распространением коронавирусной инфекции придала новое измерение многосторонней кооперации в области здравоохранения», — отметил глава российской дипломатии.

Лавров подчеркнул, что общий приоритет сейчас приобрело социально-экономическое восстановление после пандемии. Он добавил, что Россия ценит активную и полезную деятельность совета в период, когда в организации председательствует Норвегия.

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