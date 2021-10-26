Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ленинградской области ускорился суточный рост зараженных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 345 случаев заражения, что на восемь больше, чем днем ранее. Об этом 26 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Наибольшее число инфицированных выявлено в Мурино (24), Выборге (19), Тихвине (17), Киришах (16), Гатчине (14), Волхове (13), Всеволожске, Кингисеппе (по 12), Лодейном Поле (11).

Всего с начала пандемии в Ленобласти подтверждено 76 568 случаев заражения. Выздоровели 58 070 человек, в том числе 312 из них были выписаны по выздоровлению за прошедшие сутки. Умерло 2545 пациентов с COVID-19, в том числе семь летальных случаев было зарегистрировано 25 октября.