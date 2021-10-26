Новосибирск, 26 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3271 пациент, в том числе 49 детей. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 305 человек, на ИВЛ — 57 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 2 692 052 теста на коронавирус.