Москва, 26 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 36 446 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 316 019.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 1106 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 232 775.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 213 584 человека вылечились от нового заболевания, 26 973 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 37 930 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.