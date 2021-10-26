Москва, 26 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 1106 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об 26 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 232 775.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 36 446 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 8 316 019.

При этом отмечается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 7 213 584 человека, 26 973 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 1069 пациентов.