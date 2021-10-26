Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 72 человека, что стало самым большим показателем суточной смертности от коронавируса за осень 2021 года. Об этом сообщили 26 октября в федеральном оперштабе. Ранее в октябре максимальный уровень суточной смертности составлял 69 случаев.

Память об умерших от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего за время пандемии в Петербурге COVID-19 стал причиной смерти 23 502 человек. В городе зафиксировано 439,1 смертей от последствий коронавируса на 100 тыс. населения, это самый высокий показатель в России.

За последние сутки в Северной столице выявлено 2735 новых случаев коронавирусной инфекции, это на 42 случая больше, чем в предыдущий день. Также за сутки выписаны по выздоровлению 2929 человек.

Всего в Петербурге заразились коронавирусом 691 828 человек, выздоровели 628 429 человек.

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