Москва, , 11:40 — REGNUM В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 1106 человек. Об этом 26 октября сообщает федеральный оперштаб по противодействию COVID-19.

Коронавирус Сdc.gov

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Показатель является самым высоким за весь период распространения вируса в России. Днём ранее заболевание унесли жизни 1069 жителей России, а всего с начала пандемии, согласно данным оперативного штаба, скончались 232 775 ковид-пациентов.

При этом за минувшие сутки выздоровели почти 27 тысяч заболевших — более 7,2 млн человек за весь период.

Добавим, что суточный прирост заражений коронавирусом 26 октября немного снизился — выявлено 36 446 новых случаев.